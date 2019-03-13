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Hizan’da ‘Sağlık Evi ve İstasyonu’nun açılışı yapıldı

Bitlis’in Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan ’Sağlık Evi ve İstasyonu’ törenle açıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:53
Hizan’da ‘Sağlık Evi ve İstasyonu’nun açılışı yapıldı

Bitlis’in Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan ’Sağlık Evi ve İstasyonu’ törenle açıldı.

 

Açılış programında konuşan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Hizan için ehemmiyet arz eden bir binayı daha hizmete açmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene iki kat toplum sağlık merkezi, kalan üç katı da lojman olan beş katlı bir binayı da Hizanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için bir aradayız. Bu noktada başta hükümetimiz ve emeği geçen değerli vekillerimize, il sağlık müdürüne teşekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

 

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, bugünün Hizan için önemli bir gün olduğunu belirterek, “2002’de ilk seçimde biz buraya geldiğimizde öncelikli olarak sağlık alanında çok yol kat ettik. 1 sağlık ocağı ve 1 pratisyen hekim varken, şimdi hastanemizde 20 doktor görev yapıyor. Aile hekimi, çocuk doktoru, dahiliye doktoru, diş hekimleri ve pratisyen doktorlarımızla hizmet ediyoruz. Ayrıca geçen hafta Hizan’ımıza içi yoğun bakım gibi donanımlı iki adet ambulans gönderdik. Hizan’ın sağlığı bizim için önemli. Sağlık alanındaki sıkıntılarımızı bir bir gidereceğiz. Hastanemizi tadilata alıp daha modern bir hale getireceğiz. Burada emeği geçen kaymakamımız, sağlık il müdürümüz ve sağlık ekibine, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:53
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