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Hizan’da kan bağışına yoğun ilgi

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi üyesi gençler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundular.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:35
Hizan’da kan bağışına yoğun ilgi

Bitlis’in Hizan Gençlik Merkezi üyesi gençler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundular.


Hizan Gençlik Merkezi tarafından "Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya her yaştan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek, sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Hizan Gençlik Merkezinden destek geldi. Destek kapsamında Hizan Gençlik Merkezi hizmet binasında Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kurulan stantta sıraya girdi. Form dolduran bağışçılara kan vermelerinin ardından meyve suyu ikram edildi.


Hizan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Berrak Çağla Bulduk, “Biz Bitti Demeden Bitmez” sloganıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, “Burada amaç, Kızılayın her gün 900 bin kan bağışı alması gerektiği yönünde. Çünkü stoklarımız maalesef kış ayları dolayısıyla sürekli azalmakta. Bizim hedefimiz ise buna en büyük katkıyı yapmak. Biz Hizan Gençlik Merkezi olarak ilçe genelinde bir seferberlik başlattık. Kurum amirlerimizle ve ilçe mülki amirimizle görüştük. Herkes destek verdi. Bu destek sonucunda da ciddi rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığı da olmak üzere bağış aldık” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:35
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