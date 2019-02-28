Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Nahide Aydın, yolların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle 5 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Uzuntaş köyünde rahatsızlanan Nahide Aydın (49) için yakınları 112 Acil Servis ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Yolların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle hemen harekete geçen ekipler, 5 saatlik çalışma sonucu hastayı hastaneye ulaştırabildi. Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, dün başlayan kar yağışının köylerdeki ulaşımı aksattığını belirterek, “Uzuntaş köyünde hastamız vardı. Hastayı kurtarmak için 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli çalıştık. Bu köydeki vatandaşımızı ambulansa yetiştirdikten sonra Nurs ve Kayaş köylerindeki hastalar için yola koyulacağız” diye konuştu.

Soğuksu Şantiyesi’nde kepçe operatörü olarak çalışan Mazhar Arvas ise, “Bizler burada vatanımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Hamd olsun ki devletin bize verdiği imkanlardan dolayı vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tür yoğun hava şartlarından dolayı hiçbir şekilde aksama olmadan insanlarımıza yardımcı oluyoruz” dedi.