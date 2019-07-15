Hizan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Gayda Mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua yapıldı. Daha sonra Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ümit Duyu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, törene katılan şehit aileleriyle sohbet ettiler.

Törenin ardından Hizan Bediüzzaman Said NursiUlu Camisi’nde şehitler için mevlit okutuldu.

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