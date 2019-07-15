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Hizan’da 15 TemmuzDemokrasi Nöbeti

Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:51
Hizan’da 15 TemmuzDemokrasi Nöbeti

Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Program, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp, ilahiler ve şiirlerin okunması ile devam etti. Hizan Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ’nün örgütü ve dış mihraklara karşı canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren sinevizyon gösterisi vatandaşları duygulandırdı.


15 Temmuz Derneği Başkanı Yaşar Ekinci yaptığı konuşmada, “Aziz milletimiz, iman ve canla en modern ordulara karşı direnerek Çanakkale’yi nasıl geçilmez kıldıysa, ülkesini işgal eden düşmanları Kurtuluş Mücadelesi’nde bu topraklardan nasıl kovduysa, 15 Temmuz gecesi de bu şanlı milletin torunları olduğunu dünyaya yeniden ilan etti. Tarihte, tankların önüne yatarak, kalkıp tekrar yatarak destan yazan ikinci bir halk olmamıştır. Bu toplum bütünleşebildiği, kenetlenebildiği zaman, farklılıklarını zenginlik olarak görebildiği zaman bizi kimse durduramaz" dedi.


Sonrasında vatandaşlar 15 Temmuz demokrasi anı defterine yazılar yazdı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:51
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