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Hız yapan sürücüler radara yakalandı

Balıkesir’de Trafik polisleri radar ile hız denetimi yaptı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
Hız yapan sürücüler radara yakalandı

Balıkesir’de Trafik polisleri radar ile hız denetimi yaptı. Hız sınırı uygulamasına uymayan 749 sürücüye toplam 222 bin 381 TL. ceza uygulandı.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde radarla hız denetimi yapıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yapılan uygulamada 749 sürücüye 222 bin 381 TL ceza yazıldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
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