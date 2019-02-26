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Hız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde eğlenceden dönen 5 kişi aşrı hız yüzünden kanala uçtu.

26 Şubat 2019 Salı 10:19
Hız facia getirdi: 2 ölü 3 ağır yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde eğlenceden dönen 5 kişi aşrı hız yüzünden kanala uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Gönen-Biga Karayolu 3 kilometresinde kanala uçan 17 EF 960 plakalı araçta bulunan 5 kişiden 2’si olay yerinde öldü, 3 kişi hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre; sabah 5.30 sıralarında Gönen’deki bir eğlence merkezinden dönen şahıslar Gönen-Biga karayolunda Hasanbey Mahallesi yakınlarında aşırı hız yüzünden 17 EF 960 plakalı özel araç ile şarampole uçtu.


Şarampole uçan araç sulama kanaletlerine çarparak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan B.U.Ö. ile A.G. isimli şahıslar hayatını kaybederken, A.O.D., E.D., M.A. isimli şahıslar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldılar.


Hastaneye kaldırılan şahısların tedavisi devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.


Olayla alakalı adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:19
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