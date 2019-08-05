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Hitler’e özenen sürtük! ‘Lübnan’daki Filistinlileri yakalım’

Lübnan’da hükümetin, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adlı Filistin davasını tasfiye etme planına destek kapsamında aldığı, “Oturma izni olmayan Filistinlilerin çalıştırılmaması” garabetinin ardından bu kez aktris bozuntusu bir sürtük akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
Hitler’e özenen sürtük! ‘Lübnan’daki Filistinlileri yakalım’

Lübnan’da hükümetin, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adlı Filistin davasını tasfiye etme planına destek kapsamında aldığı, “Oturma izni olmayan Filistinlilerin çalıştırılmaması” garabetinin ardından bu kez aktris bozuntusu bir sürtük akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Lübnanlı aktrist Soha Kikano’nun sosyal medya hesabında “Hitler’in Yahudilere yaptığı gibi Lübnan’daki Filistinlileri yakmayı” önermesi üzerine çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Al-Wattan Voice’in haberine göre Lübnan’da yaşayan Filistinlilerin çalışma haklarının kısıtlanması sebebiyle düzenledikleri protestoya tepki gösteren aktris bozuntusu Kikano, “Adolph Hitler’in fırınlarını Lübnan’a da kuralım” çağrısında bulundu.

Kikano, hesabından “Sidon’daki Filistinliler çalışma haklarının kısıtlanmasını protesto ediyorlarmış. Kör olsunlar. Onlardan kurtulmak için önlemler almalıyız. Bunun bir kaç yolu var. Biri de Hitler’in fırınlarını kurmak” yazdı. Ayrıca Kikano, Filistinlilerin ülkeyi ”canavarlar gibi istila ettiğini” ve “yasalar olmaksızın çalışmak istediklerini” söyledi.

Kikano’nun paylaşımına sert tepkiler gelirken, Lübnanlı gazeteci Hisham Haddad da ırkçı aktrise dava açılması gerektiğini söyledi ve savcıları göreve çağırdı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:03
  1. Lübnan
  2. ABD
  3. Yüzyılın Anlaşması
  4. Filistin
  5. Oturma izni
  6. Filistinliler
  7. Lübnanlı gazeteci Hisham Haddad
  8. Soha Kikano

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