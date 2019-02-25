0553 313 94 23

22 Belçikalı hala Hitler’den emekli maaşı alıyor!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Belçika'yı işgal eden Almanya Şansölyesi Adolf Hitler’in Almanya'yla iş birliği yapan Belçikalılara emekli maaşı bağlattığı belirlendi. Belçika Parlamentosu günümüzde hala 22 Belçikalının Hitler’den emekli maaşı aldığını ortaya çıkardı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:15
22 Belçikalı hala Hitler’den emekli maaşı alıyor!

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Belçika’yı işgal eden Eski Almanya Şansölyesi Adolf Hitler, kendisine sadık ve itaatkâr olan Belçikalılara ek bir emekli maaşı sözü vermişti. Belçika Parlamentosu, günümüzde 22 Belçikalının hala Almanya’dan “sadakat ve itaat” emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Belçika hükümetinin, Alman makamlarından emekli maaşı alanların listesini talep edeceği açıklandı.

Hapiste yatanlar daha fazla maaş alıyor

İkinci Dünya Savaşından sonra yaklaşık 80 bin kişi Belçika mahkemelerince, düşmanla işbirliğinden suçlu bulunmuştu. Ancak cezaevinde yatanların bazılarının Adolf Hitler tarafından imzalanan kararnamelerden faydalanarak cezaevinde kaldıkları süre oranınca Almanya’dan ek emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Savaş sırasında da Almanya’da çalışmak zorunda kalan Belçikalılara Almanya, tazminat ödemişti.

"Maaşlar kesilmelidir"

Hitler tarafından emekli maaşı alan 22 Belçika’nın kimliğini öğrenebilmek için Belçika hükumeti, diplomatik girişiminde bulunacak. DéFi Partisi Genel Başkanı Olivier Maingain'in, “Belçika hükümeti, bütün işbirlikçilerin isim listesini talep etmelidir. Emekli aylığının ödemesi sona ermelidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, savaştan sonra Almanya’nın, emekli maaşı alanların listesini Belçika'yla paylaşmayı reddettiği öğrenildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:16
  1. belçika
  2. hitler
  3. emekli maaşı
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Film" ödülüne "Green Book" adlı yapım layık görüldü.
    1. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    2. Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl..
    3. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    4. Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya..
    5. Yemen'de kanlı saldırı 12 ölü
    6. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    7. Mısır'daki idamlara tepki
    8. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    9. İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
    10. Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi..
    11. '1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyali..
    12. Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin..
    13. Görüşme öncesi ortak bildiri..
    14. Sebze fiyatları düştü onlar yükseldi!..
    15. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 için yeni..
    16. Meteorolojiden bir uyarı daha... Kar..
    17. İki grup arasında taşlı sopalı kavga!..
    18. Korku dolu anlar! Anne ve bebeği..
    19. Metrelerce savruldu! Öğretmenden..
    20. Yakalandı! İtirafı şaşkına çevirdi
    21. 91. Oscar Ödülleri
    22. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    23. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura..
    24. Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon..
    25. 16 yaşındaki genç bıçaklanarak..
    26. Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli..
    27. Adana'da bıçaklı kavga
    28. İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu..
    29. Bayburt’ta yangın
    30. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum