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Hitler ve Lenin Peru'daki seçimlerde yarışacak!

Güney Amerika ülkesi Peru’da yaklaşan yerel seçimler öncesinde Hitler isimli bir kişiye Lenin isimli diğer bir kişinin rakip olması dünyanın büyük ilgisini çekti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 22:56
Hitler ve Lenin Peru'daki seçimlerde yarışacak!

Güney Amerika ülkesi Peru’nun Yugar kentinde yaşayan Hitler Alba Sanchez, 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koydu.

Diğer aday Lenin Vladimir Rodriges ise Hitler’in belediye başkanı olmasını engellemek için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. Lenin, Hitler ismini hiçbir ailenin çocuğuna koyamayacağını, bunun rakiplerinin seçimde hile yapmak ve ilginin başka yöne çekilmesi için kullanıldığını iddia etti.

Aşırı sağcı 'Biz Peru’yuz Partisi’nin adayı Hitler ise Lenin’in iddiaları karşısında basına açıklamada bulundu. Hitler, yaptığı açıklamada babası yüzünden ismini değiştiremediğini söyleyerek, babasının Hitler’den habersiz olduğunu sadece gençlik yıllarında orada burada duyup etkilendiği için kendisine bu ismi verdiğini belirtti.

Şu anki kampanyasını "Ben Hitler’im" sloganı ile yürüten HitlerAlbaSanchez daha önce de farklı bir partiden aday olmuş ve 2011-2014 yılları arasında Yungar kentinde belediye başkanlığı yapmıştı.

Öte yandan Güney Amerika'da aileler çocuklarına egzotik buldukları isimleri taktıklarından zaman zaman ilginç durumlar yaşanıyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 22:56
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