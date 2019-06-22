Hititlerin başkentinde "Hattuşa Barış Günleri" etkinliği

ÇORUM (AA) - Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kentinin sahip olduğu kültürel mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla "Hattuşa Barış Günleri" etkinliği düzenlendi.

UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'daki görkemli yapıların tanıtılması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatinin çekilmesi amacıyla Boğazkale Kaymakamlığınca Hattuşa Barış Günleri'nin açılış töreni Hitit surları önünde gerçekleştirildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, konuşmasında, Anadolu'nun tarih boyunca kadim medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir coğrafya olduğunu ve bu medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, dünya medeniyet tarihinin en parlak sayfalarının bu topraklarda yazıldığını söyledi.

Hititlerin ilk defa merkezi idareyi sağlayan devlet teşkilatlanmasını kurduklarını, "Pankuş" adı verilen ilk meclisi açtıklarını ifade eden Çiftçi, "Dönemin diğer süper gücü Mısır İmparatorluğu ile imzalanan tarihteki ilk yazılı barış antlaşması Kadeş Barış Antlaşması'nı, bu topraklarda barış içinde yaşamanın en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Hatta bir örneği Birleşmiş Milletlerin ana binasının girişinde asılı durmaktadır. İnsanlığın Hitit medeniyetinden öğreneceği çok şey vardır." diye konuştu.

"Bizim inancımız, geçmiş kavimlere ait yerlerin gezilmesi, görülmesi ve onlardan ibret alınmasını ve insanlık adına ders çıkarılmasını öğütlemektedir." değerlendirmesinde bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Hititlerin ülkemize ve dünyaya tanıtılması için ortaya konulacak her çaba, her adım bu medeniyete ait zenginliklerin günümüze taşınmasını sağlayacak ve dünya barışı için de atılan önemli bir adım olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan bu hazinelerin paylaşılması ve tüm insanlığa mal edilmesi ancak bu değerli mirası tanımak ve tanıtmak suretiyle mümkün olacaktır.

Bu etkinlik kapsamında da bu kadim medeniyet tanıtılacak, zenginlikler paylaşılmış olacaktır. Organizasyonun düzenlenmesine katkı yapan herkese teşekkür ediyorum."

- "En uygun ifadenin barış olacağı düşüncesiyle etkinliği düzenledik"

Kaymakam Yunus Ataman da Hattuşa'nın yaklaşık 5 asır Hitit medeniyetine başkentlik yaptığını, tüm Anadolu'yu tek çatı altında toplayan ve dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasını imzalayan Hitit İmparatorluğu'nun merkezi özelliğini taşıdığını söyledi.

Hattuşa'daki görkemli tarihin tanınması, bilinmesi, ülke içinden ve dışından daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ataman, "Kaymakamlık olarak bu hedefe ulaşmak amacıyla dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşmasını imzalayan bu güçlü kenti temsil edecek en uygun ifadenin barış olacağı düşüncesiyle Hattuşa Barış Günleri etkinliği düzenledik. İl dışından gelen konuklarımız da var. Ülkemizden ve yurt dışından herkesi bu görkemli tarihe şahitlik yapmaya bekliyoruz." dedi.

- Öğrenciler defile sundu

Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumu tarafından paramotor ve model uçak gösterileri, ayrıca müzik dinletileri, halk oyunu gösterileri ve ören yeri gezisi düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Hitit Üniversitesi öğrencilerince Hitit defilesi sunuldu.

Hazırlanan 32 parça kıyafet, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Sir Gavaz'ın yönetiminde öğrenciler tarafından sergilendi.

Defiledeki Hitit dönemi kral ve kraliçe kıyafetleri ile askerlerin üniformaları ve halkın günlük elbiseleri büyük ilgi gördü.