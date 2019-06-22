Hititlerin başkentinde “Barış Günleri” etkinlikleri

Çorum’un Boğazkale Kaymakamlığı tarafından UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası Listesinde” ve “Dünya Belleği Listesinde” yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’nın sahip olduğu kültürel mirasın korunması, tanıtılması amacıyla Hattuşa Barış Günleri düzenlendi.

Barış Günleri kapsamında düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Anadolu’nun tarih boyunca kadim medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir coğrafya olduğunu ve bu medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, dünya medeniyet tarihinin en parlak sayfalarının bu topraklarda yazıldığını söyledi.

Medeniyetler geçidine sahne olan Anadolu coğrafyasının kadim medeniyetlere ait olan paha biçilemez hazineleri günümüze kadar sakladığının altını çizen Vali Çiftçi, “Bundan dolayı ülkemiz ve Çorum açık hava müzesini andırmaktadır. Bu açık hava müzesinin nadide eserlerinden birisi olan Hattuşa antik kenti de Çorum’da Hitit imparatorluğunun başkenti olarak yüzyıllar boyunca önemli bir merkez olma hüviyetini kazanmıştır” dedi.

Hititlerin getirdiği bir takım yeniliklerin bulunduğunu anlatan Çiftçi, “İlki defa merkezi idareyi, merkezi örgütlenmeyi sağlayan bir devlet yapılanmasını kurmuştur. Ardından Tankuş adı verilen ilk meclisi oluşturmuştur. Medeni hukuk, miras hukuku ve aile hukuku ile kentsel alt yapı uygulamaları ile dünya medeniyet tarihinde önemli bir yer almıştır. Yine Hitit imparatorluğu denilince dönemin diğer süper gücü olan Mısır imparatorluğu ile yaptığı Kadeş Barış antlaşmasını da barış içerisinde yaşamanın en güzel örneklerinden birisi olarak değerlendirebiliriz. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler kapısının girişinde Kadeş Barış Antlaşması’nın büyütülmüş hali insanlık alemine ibret olması için asılmıştır ve halen orada durmaktadır. Dolaysıyla insanlık aleminin Hitit medeniyetinden öğreneceği çok şey vardır. Bizim inancımızda geçmiş milletlere ait, kavimlere ait yerlerin gezilmesini, görülmesini, onlardan ibret alınmasını ve insanlık adına ders çıkarılmasını öğütlemektedir” ifadelerini kullandı.

Hitit medeniyetinin dünyaya tanıtılması ve anlatılması için ortaya konulacak her çaba ile adımın bu medeniyete ait zenginliklerin günümüze taşınmasını sağlayacağını aynı zamanda dünya barışı içinde önemli bir adım olacağının altını çizen Vali Çiftçi, insanlığın ortak mirası olan bu hazinelerin paylaşılması ve tüm insanlığa mal edilmesi ancak bu değerli mirası tanımak ve tanıtmak suretiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Çiftçi, etkinlikler kapsamında bu Hititlerin tanıtılacağını ve kadim medeniyete ait zenginliklerin de paylaşılmış olacağını sözlerine ekledi.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman ise Hattuşa’nın yaklaşık 450 yıl Hitit medeniyetine başkentlik yaptığını söyledi.

Boğazkale’nin Anadolu’nun da ilk başkenti olma hüviyetine sahip en önemli tarihi kentlerden birisi olduğunu dile getiren Ataman, şehrin aynı zamanda hem UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde aynı zamanda çıkarılan kil tabletleri nedeniyle Dünya Kültür Belleği listesindeki tek tarihi başkent olduğuna işaret etti.

Ataman, “Anadolu’da birlik ve bütünlüğü sağlayan Ege’den Suriye topraklarına kadar bu geniş coğrafyayı tek çatı altında toplayarak birleştiren Hitit imparatorluğunun yönetim merkezi olma özelliğine sahip bu kadim kentin tanınması bilinmesi ülke içinden ve dışından daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapması büyük önem arz etmektedir. Boğazkale Kaymakamlığı olarak bu hedefi gerçekleştirme adına “Hattuşa Barış Günleri”ni düzenledik” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumu tarafından Paramotor, Model Uçak ve Microlight gösterileri düzenlendi. Model uçak gösterileri büyük beğeni topladı. Halk oyunları, izci gösterileri ve Hitit Defilesi ile çeşitli etkinliklerin yer aldığı program yarın gerçekleştirilecek olan doğa yürüyüşü ve “Sizin Gözünüzden Hattuşa" sloganı ile düzenlenen Fotoğraf Yarışması ve Foto Maratonu ödül törenin ardından sona erecek.