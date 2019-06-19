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Hititlerin başkentinde "Arkeoloji Filmleri Festivali" hazırlığı

Çorum'da, Hitit Medeniyeti'nin tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle her yıl "Uluslararası Arkeoloji Filmleri Festivali" düzenlenmesi planlanıyor- İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül:- "İlimizde yer alan Yazılıkaya açık hava mabedi, Alacahöyük ve Şapinuva gibi arkeolojik miraslar göz önüne alındığında, Hattuşa'da iki farklı disiplini, arkeoloji ve sinemayı birleştiren bir film festivalinin hayata geçirilmesi, bölgenin en önemli rekabet unsurlarından olan kültürel mirasın ülkemizde ve dünyada tanıtılmasını sağlayacaktır"

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
Hititlerin başkentinde "Arkeoloji Filmleri Festivali" hazırlığı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Hitit Medeniyeti'nin tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteğiyle her yıl "Uluslararası Arkeoloji Filmleri Festivali" düzenlenecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan "Arkeoloji Filmleri Festivali Planlama ve Organizasyon Danışmanlığı Projesi", OKA'nın teknik destek programı kapsamında değerlendirilmeye hak kazandı.

Projenin sözleşmesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ve OKA Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın arasında imzalandı.

Şengül, yaptığı açıklamada, 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak Anadolu'da yüzyıllar boyunca çok önemli bir merkez olan Hattuşa'nın, ulusal ve uluslararası programlara ev sahipliği yaptığını belirterek, Hattuşa'da uluslararası düzeyde düzenlenecek bir film festivalinin kültür ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Hitit Medeniyeti'nin özellikle uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması için projenin önemli olduğuna dikkati çeken Şengül, şöyle devam etti:

"İlimizde yer alan Yazılıkaya açık hava mabedi, Alacahöyük ve Şapinuva gibi arkeolojik miraslar göz önüne alındığında, Hattuşa'da iki farklı disiplini, arkeoloji ve sinemayı birleştiren bir film festivalinin hayata geçirilmesi, bölgenin en önemli rekabet unsurlarından olan kültürel mirasın ülkemizde ve dünyada tanıtılmasını sağlayacaktır. Hattuşa'da uluslararası boyutta, senede bir kez düzenlenecek Arkeoloji Filmleri Festivali, tüm dünyadan önemli arkeoloji ve sinema profesyonellerini bir araya getirecek, bu kişilerin Hattuşa ve çevresindeki kültürel mirası bizzat deneyimlenmesini mümkün kılacaktır. Festivalin her sene düzenlenerek kurumsallaşması halinde Hattuşa'nın bir marka haline gelmesi mümkün olabilecektir. "

Festival ile Çorum'u ziyaret eden sinema profesyonellerinin, buradaki kültürel zenginlikler hakkında film yapım projeleri geliştirmesine de imkan sağlayacağını anlatan Şengül, "Sinema ve dizi sektörünün giderek daha çok önem kazandığı, görselliğin giderek daha çok ön plana çıktığı günümüzde, Çorum ve çevresinin sinemada kendine yer bulması, bölgenin imajına katkıda bulunacaktır." dedi.

Organizasyonun aynı zamanda yerel ekonomiyi de canlandıracağını ifade eden Şengül, festival süresince yerel firmaların üretimini yaptığı hediyelik eşya satışları, bölgede yaşayanlara yönelik iş olanakları sayesinde ticaretin de canlanacağının altını çizdi.

Festivalin altyapısının hazırlanmasının ardından etkinliğin düzenleneceği tarihlerin ilan edileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
  1. "Uluslararası Arkeoloji Filmleri Festivali"
  2. Çorum
  3. Hattuşa
  4. Hitit Medeniyeti

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