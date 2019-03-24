0553 313 94 23

Hitit Üniversitesi Spor Toto teşkilatı ile protokol imzaladı

Hitit Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulacak olan jimnastik ve kondisyon merkezine profesyonel altyapı oluşturulmasına ilişkin protokol Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

24 Mart 2019 Pazar 19:01
Hitit Üniversitesi Spor Toto teşkilatı ile protokol imzaladı

Hitit Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulacak olan jimnastik ve kondisyon merkezine profesyonel altyapı oluşturulmasına ilişkin protokol Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik tarafından imzalandı.


Hitit Üniversitesi’nin pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan, imzalanan protokol çerçevesinde üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere ilimize hizmet verecek bu altyapının, profesyonel sporcularımızın yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak bir merkezin kurulmasına da vesile olacağını vurguladı.


Kuzey kampüsünde yapılması planlanan “Gençlik Merkezi” ile ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Alkan, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Spor Toto Teşkilat Başkanvekili Bünyamin Bozgeyik de her zaman Üniversitemizin yanında olduklarını ve imkânları dahilinde ellerinden gelen desteği yapacaklarını dile getirerek Prof. Dr. Alkan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:01
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buteflika'nın seçim kampanyası müdüründen "halk hareketine destek" açıklaması
    1. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    2. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    3. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    4. Moldova, Türkiye maçının..
    5. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    6. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    7. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    8. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    9. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    10. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    11. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    12. Türkiye-Moldova maçına doğru
    13. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    14. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    15. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    16. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    17. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    18. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    19. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    20. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    21. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    22. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    23. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    24. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    25. Basketbolda maçın ardından
    26. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    27. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    28. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    29. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı
    30. Batman 1. Amatör Ligi
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında