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Hitit Üniversitesi rekreasyon araştırmaları kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Hitit Üniversitesi, bu yıl 5.

21 Mart 2019 Perşembe 16:33
Hitit Üniversitesi rekreasyon araştırmaları kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Hitit Üniversitesi, bu yıl 5. düzenlenen Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak.


Hitit Üniversitesi ile 9 Eylül Üniversitesinin işbirliği düzenlenen kongre 19-24 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Hitit Üniversitesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Multidisipliner bir bakış açısıyla gerçekleştirilen kongre rekreasyonun sadece sportif faaliyetlerle, turizmdeki animasyon etkinlikleriyle ya da park ve yeşil alanlarla ilişkilendirilmesine karşı çıkmaktadır.Bu anlamda rekreasyonun mühendislikten mimarlığa, antropolojiden dine, eğitimden teknolojiye, turizmden ticarete 33 farklı alanla ilişkisi ortaya konacaktır. Rekreasyon üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların yetersizliği, uzmanlaşmış akademik kadroların eksikliği, rekreasyona yönelik sanayi ve üniversite işbirliklerinin olmayışı, rekreasyon bölümü mezunlarının deneyim eksikliği, kamu ve özel sektördeki rekreasyon farkındalığının yeterli olmaması, istihdam olanaklarının rekreasyon alanı dışındaki farklı gruplar ve bireyler tarafından değerlendiriliyor olması, kamu ve özel sektörde rekreasyon uzmanına yeterli kadronun tahsis edilmemesi ve daha bir çok sorun 5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin önemini bir kat daha artırmaktadır”

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:33
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