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Hitit Fuar ve Festivali 12 Temmuz’da başlıyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
Hitit Fuar ve Festivali 12 Temmuz’da başlıyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, adaylığı sürecinde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin de Hitit Fuar ve Festivali’nin tekrar düzenlenip düzenlenmeyeceği olduğunu hatırlatarak, “millet ne diyorsa o olsun” düşüncesiyle hareket ettiklerini ve 3 aylık bir süre geçmesine rağmen gerekli hazırlıkları yaparak festival organizasyonunu düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.


12-14 Temmuz tarihleri arasında 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nin gerçekleştirileceğini dile getiren Aşgın, 1981 yılından beri kesintisiz devam eden festivalin 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle ihalesinin yapılmış olmasına rağmen iptal edildiğini hatırlattı.


Hitit Fuar ve Festivali’nin Çorum’un ortak paydalarından biri olduğunu, Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.


Çorum olaylarının yıldönümü olması nedeniyle açıklamalar yapan Başkan Aşgın, 57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum olayları, Sivas ve Başbağlar katliamına neden olanları kınayarak lanetledi.


Sevginin, barışın kardeşliğin konuşulacağı ve buna en layık illerden birinin Çorum olduğuna dikkat çeken Aşgın, Kadeş Antlaşmasının yapıldığı Çorum’dan tüm terör örgütlerine seslenerek, “Terör ile bir yere varılamaz. Barıştan, sevgiden yana olunmasını istiyorum. Bu tür olayları anarken bir daha olmamasını temenni ediyorum” dedi.


Aşgın, festivalde ünlü sanatçılar Buray ve Erkan Oğur ile, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ise Esat Kabaklı’nın sahne alacağını sözlerine ekledi.


Basın toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
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