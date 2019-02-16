Hisarşar Yönetim Kurulu eski başkanı Zafer Türker intihar etti Hisarlar Yönetim Kurulu eski Başkanı ve Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker intihar etti.

Hisarlar Yönetim Kurulu eski Başkanı ve Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker intihar etti.

Türkiye’nin önemli tarımsal ekipman ve çok amaçlı kabin üreticilerinden Hisarlar’ın eski Başkanı ve Litvanya Fahri Konsolosu Türker, sabah saatlerinde fabrikada intihar etti. Alınan bilgiye göre, fabrikaya gelen Türker, burada güvenlik görevlisinden tabancasını alarak kendisine ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Türker’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, 45 yaşındaki Zafer Türker’in intihar sebebi araştırılıyor.

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