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Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için mevlit okudu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:28
Hisarcık’ta Yaz Kur’an Kursu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için mevlit okudu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yaz Kur’an Kursu öğrencileri tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Kutluhallar köyü Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin Cami İmamı İsmail Kocabıyık nezaretinde gerçekleştirdiği mevlit programına; Kaymakam Hasan Musab Okatan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü Yılmaz Uçar ve köy halkı katıldı.


Müftü Mustafa Arda, mevlit programı düzenlemekteki amaçlarının öğrencilerde vatan, millet, devlet, sevgisi oluşturmak, şehit ve gazilere sahip çıkmak, onları unutmamak olduğunu söyledi.


Arda,” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kutluhallar köyü Yaz Kur’an Kursunda okuyan öğrencilerimiz 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimiz adına bir program yaptılar. Çocuklarımız yaz kursunda öğrendikleri duaları, Yasin suresi ve namaz surelerini okudular. Programın sonunda bir kız öğrencimiz tüm şehitlerimizin ruhuna ithafen Hatim Duası yaptı. Camideki programa yoğun ilgi gösteren hanımlardan Allah razı olsun” dedi.


Program sonunda Kaymakam Hasan Musab Okatan ve İlçe Müftüsü Mustafa Arda öğrencileri tebrik etti. Cami çıkışı katılımcılara meyve suyu ve çikolata ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:28
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