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Hisarcık’ta veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet’ konulu seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet’ konulu seminer verildiği bildirildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Hisarcık’ta veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet’ konulu seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından veli ve öğrencilere ‘Mahremiyet’ konulu seminer verildiği bildirildi.


Sosyal Hizmetler görevlisi Öğretmen Büşra Kartal "Mahremiyet" konulu seminerde öğrenci ve ailelerine kendilerini rahatsız eden bir durum karşısında neler yapılması gerektiğini, alınabilecek önlemler ve mahremiyet kuralları konusunda açıklamalarda bulundu.


Son yıllarda artan istismar vakalarının, küçük yaşlarda ailede alınması gereken mahremiyet eğitiminin eksikliğinden kaynaklandığını belirten yetkililer, verilen eğitimlerle bu konuda ebeveynlerin bilinçlenmesini, olası istismara yol açacak sebepleri önceden görüp tedbirini almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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