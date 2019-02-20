0553 313 94 23

Hisarcık’ta umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 23 günlük umre ziyareti gerçekleştirecek olan 32 kişilik umre kafilesi İlçe Müftülüğünce düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Hisarcık’ta umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 23 günlük umre ziyareti gerçekleştirecek olan 32 kişilik umre kafilesi İlçe Müftülüğünce düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.


Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Kafile Başkanı İlçe Müftüsü Mustafa Arda,“ Bizler kutsal topraklarda bulunduğumuz süre zarfında hem kendimize, hem de sevdiklerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza dua edeceğiz. Bizden dua isteyenlere, selam gönder diyenlere onlara olan görevlerimizi yerine getireceğiz. İnşallah hayırlı ve güzel bir umre olur. Sağlık ve afiyet içinde gitmiş gelmiş oluruz. Allah gitmek isteyen herkese nasip eylesin” dedi.


İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaştıktan sonra gözyaşları arasında kutsal topraklara uğurlandı.


Uğurlama törenine Kaymakam Furkan Başar ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’da iştirak etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım!
    1. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    2. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    3. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    4. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    5. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    6. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    7. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    8. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    9. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    10. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    11. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    12. Evli adamın genç kıza ’senden..
    13. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    14. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    15. Avrupa borsaları
    16. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    17. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    18. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    19. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    20. Alevilerden Kılıçdaroğlu’na "Ozan..
    21. Okul sporlarına Osmangazi damgası
    22. Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı..
    23. Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor
    24. Gündüz müdürlük yapıyor, akşam..
    25. Yıldırım’da su kesintisi
    26. Mecliste yoğun ziyaretçi trafiği
    27. İngiltere Başbakanı May, Brexit’e..
    28. Gümüldür’de coşkulu seçim ofisi açılışı
    29. Vali Pehlivan, Türk Kızılayı Bayburt..
    30. 11 aylık bebek 12 saatte hastaneye..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı