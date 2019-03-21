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Hisarcık’ta tarihi dokular çeşmelerde yaşatılacak

Hisarcık Belediyesince başlatılan proje çerçevesinde bakımsız ve kötü görünümde olan 20 mahalle çeşmesinin yıkılarak yerine yapılan çeşmelerde kullanılan Selçuklu ve Osmanlı motifleri dikkat çekiyor.

21 Mart 2019 Perşembe 11:32
Hisarcık’ta tarihi dokular çeşmelerde yaşatılacak

Hisarcık Belediyesince başlatılan proje çerçevesinde bakımsız ve kötü görünümde olan 20 mahalle çeşmesinin yıkılarak yerine yapılan çeşmelerde kullanılan Selçuklu ve Osmanlı motifleri dikkat çekiyor.


Çeşme kültürünü geçmişten günümüze, bugünden yarına ulaştırmak amacıyla mahalle çeşmelerini yenileme projesi başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Selçuklu ve Osmanlı mimarı tarzı 20 yeni çeşmenin yapım çalışmaları bir hafta içerisinde tamamlanacak. Çeşmelerin göbek kısmındaki motifler Selçuklu, kemer kısmındaki motifler ise Osmanlı dönemine ait. Hem estetik hem de tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan modern ve tarihi hatırlatan çeşmeler, gelecek kuşaklara da estetik ve mimari bir sanat eseri olarak miras kalacak. İlçede yapılan estetik değerlere sahip, modern ve tarihi dokuyu çağrıştıran çeşmelerle birlikte Selçuklu ve Osmanlı mimarisi de yeniden hayat bulacak” dedi.


Çalışkan, şu an kaynak suyunun aktığı yenilenen mahalle çeşmelerine Nisan ayı içerisinde memba suyu kalitesinde Gediz Yeşilçay köyünden getirilecek olan sağlıklı içme suyunun verileceği ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:32
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