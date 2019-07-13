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Hisarcık’ta tamamı atık malzemelerden yapılan park hizmete açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan içerisinde sosyal yaşam, dinlenme ve yeme içme alanlarının bulunduğu tamamı atık malzemelerden oluşan Gençlik Parkı düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Hisarcık’ta tamamı atık malzemelerden yapılan park hizmete açıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan içerisinde sosyal yaşam, dinlenme ve yeme içme alanlarının bulunduğu tamamı atık malzemelerden oluşan Gençlik Parkı düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.


Vali Ömer Toraman, Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından hizmete açılan içerisinde sosyal yaşam, dinlenme ve yeme içme alanları bulunan Gençlik Parkının yapımında tamamen atık malzemeler kullanıldı. Parkın açılışından önce İlçe Müftüsü Mustafa Arda tarafından dua edildi ve akabinde kurban kesildi.


Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Kanal Hisarcık” projesinin devamı olan Gençlik Parkının yapımına geçen yıl başlandığını belirterek,” Tasarruf tekbirleri çerçevesinde geri dönüşüm malzemelerinden gerçekleştirdiğimiz proje çerçevesinde yapılan çalışmalarda belediyenin daha önceki projelerinden artan malzemeler, Bor İşletmesi hurdalığından getirilen malzemeler, eski telefon direkleri, demir yollarından çıkma ahşap traversler, İzmir Aliağa’dan su tesisatı malzemeleri, gemi sökümünden getirilen tekne, kayık ve can simidi gibi hurda malzemeler kullandık” dedi.



“Az malzeme ile çok iş”



Az malzeme ile çok iş yaptıklarına vurgu yapan Çalışkan,” Gençlik Parkı olarak adlandırdığımız piknik ve eğlence alanında sosyal yaşam, dinlenme ve yeme içme alanları mevcut. Proje iki etaplı olup, geçen yıl başladığımız birinci etap çalışmaları tamamlanarak halımızın hizmetine sunulmuştur. İlk etap projede yöresel taşlarla mini bir hisar yaparak ön cephesine ‘Hisarcık’ ibaresini yazdık. Çünkü adı Hisarcık olan ilçede bir hisar bile yoktu. Yine ilçede suyun bol olduğunu gösterecek olan doğal bir şelalemiz var. Şelalenin ön bölümünde suyla alakalı değirmenimiz ve çarkımız var. Ayrıca şelale ve mağarayı ışıklandırdık. Bu arada yaz aktivitelerinde deniz bisikletlerini kullanabileceğimiz küçük bir rıhtımımız var. Parkta ayrıca hurda malzemelerden yapılan gemi konseptine uygun güverte, iskele şeklinde iki yerimiz mevcut. İnşa edilen hizmet binasında belediyemizin daha önceki projelerinden artan fayans ve diğer malzemeler kullanıldı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
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