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Hisarcık’ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz bayan sürücü kaçmaya çalıştığı esnada bir iş yerine çarparak kaza yaptı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:17
Hisarcık’ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz bayan sürücü kaçmaya çalıştığı esnada bir iş yerine çarparak kaza yaptı.


Kaza, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 45 SP 297 plakalı otomobilin direksiyon koltuğundaki M.A’ya (20) ‘dur’ ihtarında bulundu. Bayan sürücü polisin ihtarına uymayıp araçla kaçmaya çalıştığı esnada bir iş yerine çarparak kaza yaptı. Araçta yapılan aramalarda bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Bayan sürücü polislere, “dur” ihtarını duymadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:17
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