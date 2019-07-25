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Hisarcık’ta öksüz ve yetim çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldı

Hisarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocuklarına yönelik başlatılan “Gönüller bir olsun” Projesi kapsamında 34 çocuğa Kurban Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Hisarcık’ta öksüz ve yetim çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıtıldı

Hisarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocuklarına yönelik başlatılan “Gönüller bir olsun” Projesi kapsamında 34 çocuğa Kurban Bayramı öncesi bisiklet hediye edildi.


Esire Termal Turizm Merkezinde verilen yemekte öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocukları ve aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Hasan Musab Okatan, “Gerek Kaymakamlık, gerekse Belediye olarak sizin yanınızdayız. Sizler bizim için çok önemlisiniz” dedi.


Okatan” İsteğiniz, derdiniz olduğunda kapımız her zaman açık. Biliyorsunuz sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Bu nedenle spor çocuklarımız için çok önemli. Ayrıca yaz tatilinde öğrenci kardeşlerimiz bol bol kitap okusunlar. Çünkü onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.


Daha sonra öksüz, yetim ve parçalanmış aile çocuklarına bisikletlerini Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve daire müdürleri verdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
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