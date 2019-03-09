Hisarcık’ta Köy Muhtar adaylarıyla Seçim Güvenliği toplantısı Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Furkan Başar başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Furkan Başar başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kaymakamlık makamında, gerçekleşen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse ve 25 köy muhtar adayının katıldı.

Toplantıda; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi, vatandaşın kararını sandığa özgür bir şekilde yansıtması adına istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

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