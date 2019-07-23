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Hisarcık’ta köy enerji nakil hatlarında yenileme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, (OEDAŞ) tarafından köy enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

23 Temmuz 2019 Salı 11:42
Hisarcık’ta köy enerji nakil hatlarında yenileme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, (OEDAŞ) tarafından köy enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.


25 köyün enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması yapılacağını belirten AK Parti İlçe Başkanı Ali Var,” OEDAŞ’ın bakım ve onarım programı kapsamında tüm köylerimizi kapsayan enerji nakil hatlarında ahşap elektrik direklerinin yerine yeni beton direklerin dikimi yapılacak, yıpranan beton direkler ise yenileriyle değiştirilecek. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan trafo ve panolar yenileriyle değiştirilecek. Köylerimizin enerji nakil hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları sayesinde bölgemizdeki elektrik arıza ve kesintileri en aza inmiş olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:42
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