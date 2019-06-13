Hisarcık’ta korkutan yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir vatandaşa ait alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı ev ve samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 200 bin liralık maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İlçe Merkezi Yeşilhisar Mahallesi Mezar içi mevkiinde Fatih Dilmaç isimli vatandaşa ait alt katı ahır olan iki katlı ev ve samanlığın bulunduğu alanda gece saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen samanlık bölümündeki yangında alevler kısa sürede büyüyerek altı ahır olan iki katlı eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın esnasında ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvan vatandaşların yardımıyla güvenli alanlara sevk edildi. Yangında samanlık, traktör, yem karma makinesi, tartı aleti, hayvan yemi ve saman balyaları yanarken, altı ahır olan iki katlı evde büyük hasar meydana geldi.

Yangında yaklaşık 200 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.