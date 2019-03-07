Hisarcık’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma yarışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilk, orta ve liseler arası İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen “İstiklal Marşını Güzel Okuma yarışması izleyenlerin duygulu anlar yaşamasına neden oldu.

İlçe genelindeki okul öncesi, ilk, orta ve liselerden yarışmaya katılan öğrencilerden bazıları İstiklal Marşını yüksek sesle, bazıları duygulu bir tonda, bazıları da beden dilini kullanarak okuyup jüri üyelerinden yüksek puan almak için hünerlerini gösterdiler.

Yarışmada jüri üyeleri öğrencilerin diksiyon, ezbere okuma, vurgu ve tonlamayla okuma, duraklamalara ve ulamalara uygun okuma, ses tonunu ve nefesini ayarlama, şiir diline uygun okuma, kelimeleri doğru ifade etme, sahne ve konuya hakimiyet kriterlerini göz önüne alarak puan verdiler.

Yarışma sonunda, Okul öncesi öğrencileri arasında Hasanlar Ortaokulu ana sınıfından Burak Çoban birinci, Kutluhallar Ortaokulu ana sınıfından Melisa Yenilmez ikinci, Atatürk İlkokulu ana sınıfından Eylül Zehra Özyurt üçüncü oldu.

İlkokullar arası yarışmada Cumhuriyet İlkokulundan Zeynep Şimal Tanık birinci, Kutluhallar İlkokulundan Ayşe Naz Varol ikinci, Dereköy İlkokulundan Fadime Ölmez üçüncü oldu.

Ortaokullar arası yarışmada Kutluhallar Ortaokulundan Emine Nur Kocabıyık birinci, Dereköy Ortaokulundan Sude Ölmez ikinci, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Ayşe Miraç Özyurt üçüncü oldu.

Liseler arası yarışmada Çok Programlı Anadolu Lisesinden Mehmet Çelik birinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinden Melike Karadana ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Nimet Arı ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere İstiklal Marşının kabul yıl dönümü programında çeşitli hediyeler verilecek.