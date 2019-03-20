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Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Toplantısı

Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce IPARD II 5.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:55
Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Toplantısı

Kütahya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğünce IPARD II 5.Başvuru Çağrı İlanı tanıtım faaliyetleri kapsamında Hisarcık ilçesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Meslek Yüksek Okulu amfisinde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Furkan Başar, Kütahya TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol, Ziraat Bankası Müdürü Cumhur Çiğdem, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.


Toplantıda TKDK tanıtım ekibinin yaptığı sunumun ardından söz alan İl Koordinatörü Ahmet Yazar, gerçekleştirilen projelerden ve IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında desteklenecek olan sektörlerden bahsederek, tarımsal ve hayvancılık konulu yatırımlara yüzde 40-70 arasında destekleme verildiğini belirtti.


Katılımcılara desteklemeler ve hibe programları hakkında bilgi aktaran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol, tarım ve hayvancılığın ilçedeki mevcut potansiyelini değerlendirmek için gerekli önemin verilmesi ve esas meslek haline gelmesi, geleneksel işlemelerin modernleştirilip sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.


Ziraat Bankası Müdürü Cumhur Çiğdem ise tarım, hayvancılık ve seracılık kredileri hakkında bilgilendirme yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:55
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