Hisarcık’ta Hızlı F Klavye Kullanım Kursuna yoğun ilgi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından açılan Hızlı Klavye Kullanım (F klavye) Kursuna yoğun katılım olduğu bildirildi.

Hisarcık Çok programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında verilen toplam 72 saat süreli Hızlı Klavye Kullanım kursuna 50 kursiyer katılıyor.

Kursa genellikle; Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Zabıt Katibi olmak isteyen gençlerin ve hızlı yazmak isteyen memurların ilgi gösterdiğini söyleyen Kurs Öğretmeni Cemil Şimşek,” Yoğun ilginin sebebi; İlçemizden son günlerde çok sayıda kursiyerin Zabıt Katipliğini kazanarak, kısa yoldan meslek sahibi olmalarıdır. Bakanlık kararıyla F klavyenin tüm resmi dairelerde zorunlu olması kurslara ilgiyi arttırdı. Kayıtlar maksimum sınırına dayandı. Yoğun ilgi yüzünden iki gurup halinde kursumuz devam ediyor. Tek sıkıntımız; Adalet Bakanlığının hala Q klavyesi ile alım yapmaya devam ediyor olması. Yani isteyen F ile sınava giriyor; isteyen Q ile. Bu bizim en büyük handikapımız. F klavyenin yaygınlaşması ve kabul görmesi için sadece F klavye ile personel alımı yapılmasını bekliyoruz” dedi.