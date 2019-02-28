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Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa 2 bin 436 kursiyer katıldı

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, ilçede geçen yıl çeşitli alanlarda açılan 129 kursa toplam 2 bin 436 kursiyer katıldığını, bin 59 kursiyerin kursları başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandığını belirtti.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:19
Hisarcık’ta geçen yıl açılan 129 kursa 2 bin 436 kursiyer katıldı

Hisarcık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, ilçede geçen yıl çeşitli alanlarda açılan 129 kursa toplam 2 bin 436 kursiyer katıldığını, bin 59 kursiyerin kursları başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandığını belirtti.


2019 Yılı Hisarcık İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı Kaymakam Furkan Başar Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.


Toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Daire Amirleri, okul müdürleri ve sendika temsilcileri katıldı.


Toplantıda açılan ve açılması planlanan kurslar ile ilgili bilgiler veren Müdür Sebiha Kaya, kurum olarak öncelikli amaçlarının; Vatandaşların sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak suretiyle meslek edindirmek, Okuma -Yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmek, bireylerin eksik kalan eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak, bir üst öğrenim sınavlarına hazırlanmalarını sağlamak, kültürel değerleri korumak, yaşatmak ve yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti.


Kaya,”Bu amaçlar doğrultusunda; Açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu faaliyetleri yürütülmektedir. “Okullar Hayat olsun Projesi” kapsamında örgün öğretim kurumları ile işbirliği yapılarak talepler doğrultusunda öğrenci ve velilere yönelik kurslar açılmakta, Tarım İlçe Müdürlüğü ile işbirliği halinde Arıcılık, Sürü Yönetimi, Süt Sığırcılığı, seracılık Kursları düzenlenmektedir. Vatandaşlara hem meslek edindirme hem de ekonomik kazanç sağlama amacıyla İŞKUR işbirliği ile kurslar açılmaktadır. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile badminton, masa tenisi futbol, gibi kurslar açılmaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla, Sivil toplum kuruluşlarıyla taleplere göre kurslar açmaya devam ediyoruz” dedi.


Kurumun bu amaçlar ekseninde kursların açılmasına yönelik çalışmalar yaptığına değinen Kaya, ”Geçtiğimiz yıl, ilçemizde çeşitli alanlarda 129 kurs açılmıştır. Bu kurslara toplam 2 bin 436 kursiyer katılmış olup, bin 59 kursiyerimiz kursları başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. İçinde bulunduğumuz eğitim - öğretim döneminde de 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar açtığımız kurs sayısı 76’ya ulaşmıştır. 2018 yılında Yurt Genelinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi hanımefendi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan okuma yazma seferliği kapsamında Kurumumuz Halk eğitim merkezi tarafından Hisarcık merkez ve köylerindeki okuma yazma bilmeyenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve 22 okuma yazma kursu açmıştır. Bu kurslara 85 kişi kaydedilmiş 3’ü erkek, 35’i kadın olmak üzere 38 kişi okuma yazma öğrenerek okuryazarlık belgesini almıştır. Kurumumuz kursiyerlere daha iyi eğitim öğretim olanakları sunabilmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile kurslar açmaya gayret etmektedir. Bu kapsamda Geçtiğimiz yıl merkezimizde İŞKUR işbirliği 2 adet Girişimcilik 2 giyim 1 nakış olmak üzere toplam 5 kurs açılmıştır. İŞKUR işbirliği ile açılan kurslar sayesinde Kursiyerler hem bilgi ve beceri kazanmış hem de geldikleri gün başına bir miktar ücret alarak kazanç sağlamışlardır. Bu senede İŞKUR işbirliği ile kurslar açılması için gerekli başvuru yapılmıştır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:19
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