Hisarcık’ta doğalgaz çalışmaları Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz çelik boru hattının geçeceği yaya kaldırımlarında Belediye tarafından parke taşı ve bordür söküm çalışması başlatıldı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz çelik boru hattının geçeceği yaya kaldırımlarında Belediye tarafından parke taşı ve bordür söküm çalışması başlatıldı.

Doğalgaz çelik boru hattının geçeceği 82. Yıl Mahallesi Mehmet Kurnaz Bulvarı TOKİ Konutları istikametindeki yaya kaldırımlarında parke taşı ve bordür söküm çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, şehir içi boru hattının döşenmesi çalışmalarının yüzde 70’nin tamamlandığını belirtti,

Çalışkan,” Hisarcık-Emet arası12,5 kilometrelik mesafede halen devam eden çelik boru döşeme çalışmalarının yarısı tamamlanmış durumda. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eylül ayı içerisinde konutlarımızda doğalgaz yakımına başlayacağız inşallah” dedi.

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