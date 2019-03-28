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Hisarcık’ta bin 550 öğrenciye giyim yardımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir giyim firması tarafından gönderilen içerisinde mont, ayakkabı ve çorap bulunan bin 550 paket ilk, orta ve lise öğrencilerine dağıtıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:00
Hisarcık’ta bin 550 öğrenciye giyim yardımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir giyim firması tarafından gönderilen içerisinde mont, ayakkabı ve çorap bulunan bin 550 paket ilk, orta ve lise öğrencilerine dağıtıldı.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca organize edilen Öğrencilere Elbise Yardımı kapsamında gönderilen içerisinde mont, ayakkabı ve çorap malzemeleri bulunan, her öğrencinin isminin yazılı olduğu paketler Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törenle Kaymakam Furkan Başar tarafından dağıtıldı.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, ilçe merkezi ve köylerinde ilk, orta ve liselerde öğrenim gören bin 550 öğrencinin isim, yaş, cins ve beden numaralarının daha önce liste halinde firmaya gönderildiğini, firmadan gelen giyim malzemesi paketlerinin öğrencilere ulaştırıldığını ifade ederek giyim firmasına teşekkür ettiler.


Programa İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. doğa

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