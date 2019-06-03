0553 313 94 23

Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:- "Bayramlar dayanışma ve sevinç günleridir. Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur"

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:24
Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların dayanışma ve sevinç günleri olduğunu belirterek, "Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların hep birlikte yaşanmasıyla anlam kazandığını, dayanışma ve sevinç günleri olduğunu belirterek, "Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur. Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sabrın ve nefsimizi terbiye etmenin en anlamlı günleri olan ramazan ayının ardından gelen bayram, hem kenetlenmenin ve paylaşmanın hem de birlikte sevinebilmenin adıdır. Bu anlamlı günlerde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız."

İnsan kalbinin ancak çevresindekilerin de yüzü güldüğü zaman huzurlu olacağına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Unutmayalım ki mutluluk tek başına yaşanabilen bir duygu değildir. Ancak, birlikte yaşanan sevinçler bayram havası estirebilir. Birbirimize elimizi uzatmayı, ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk özel sektörü adına, büyük milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.”


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:24
  1. mesaj
  2. Ramazan Bayramı
  3. Rifat Hisarcıklıoğlu
  4. TOBB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    1. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    2. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    3. Muğla'daki cinayet
    4. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    5. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    6. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    7. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    8. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    9. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    10. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    11. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    12. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    13. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    15. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    16. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    17. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    18. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    20. Tenis: Fransa Açık
    21. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    22. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    23. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    24. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    25. Adana Demirspor'da transfer
    26. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    27. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    28. Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan..
    29. Meteorolojiden yağış uyarısı
    30. KKTC Başbakanı'ndan "Erdoğan ile..
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular