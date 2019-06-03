Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların dayanışma ve sevinç günleri olduğunu belirterek, "Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların hep birlikte yaşanmasıyla anlam kazandığını, dayanışma ve sevinç günleri olduğunu belirterek, "Saygı, sevgi, merhamet, birlik ve beraberlik gibi insanı insan yapan değerler, İslam dininin de temelini oluşturur. Sevgi ve huzuru ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sabrın ve nefsimizi terbiye etmenin en anlamlı günleri olan ramazan ayının ardından gelen bayram, hem kenetlenmenin ve paylaşmanın hem de birlikte sevinebilmenin adıdır. Bu anlamlı günlerde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm akraba eş ve dostlarımızı, öksüz ve yetimlerimizi her zamankinden daha fazla hatırlamalıyız."

İnsan kalbinin ancak çevresindekilerin de yüzü güldüğü zaman huzurlu olacağına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Unutmayalım ki mutluluk tek başına yaşanabilen bir duygu değildir. Ancak, birlikte yaşanan sevinçler bayram havası estirebilir. Birbirimize elimizi uzatmayı, ihtiyacı olanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk özel sektörü adına, büyük milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.”



