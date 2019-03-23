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Hisarcıklıoğlu, Samsun TSO’da

“Burası Türkiye, Burada İş Var” sloganıyla uygulamaya konulan “İstihdam Seferberliği 2019 Samsun Buluşması” için şehre gelen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:11
Hisarcıklıoğlu, Samsun TSO’da

“Burası Türkiye, Burada İş Var” sloganıyla uygulamaya konulan “İstihdam Seferberliği 2019 Samsun Buluşması” için şehre gelen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun TSO’yu ziyaret etti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Burası Türkiye, Burada İş Var” sloganıyla uygulamaya konulan “İstihdam Seferberliği 2019 Samsun Buluşması” toplantısının ardından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu’nu, Samsun TSO’ya gelişinde, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşılandı. İlçe oda ve borsa başkanlarının da hazır bulunduğu ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.



Hisarcıklıoğlu’ndan Murzioğlu’na övgü


Ziyarette, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hisarcıklıoğlu’nu yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirdi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise Samsun’daki beraberliğin çok önemli olduğunu kaydederek, bu beraberlikle iftihar ettiğini söyledi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve mesai arkadaşlarını kentte birlikteliği tesis etme çabalarından dolayı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu aynı zamanda TOBB yönetiminde benim mesai arkadaşım. TOBB’un bugün ulaştığı seviyede kendisinin çok büyük katkısı var. Murzioğlu sadece Samsun’da değil, Türkiye’de de hizmet ediyor. Başkanımıza sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:11
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