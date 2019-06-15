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Hisarcıklıoğlu: “Babalar, hayatın gerçek kahramanlarıdır”

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
Hisarcıklıoğlu: “Babalar, hayatın gerçek kahramanlarıdır”

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ailesinin mutluluğu ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak adına fedakarlıktan kaçınmayan babaların, her türlü övgüye ve saygıya layık olduğunu ifade etti.


Hisarcıklıoğlu, “Tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan babalarımız, sevgileri ve kanat geren, kollayan tavırlarıyla her çocuğun ilk ve gerçek kahramanıdır” dedi.


Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümleleri kullandı:


“Ailenin iki temel direğinden birisi olan babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir. Onlar, yanımızda olsalar da olamasalar da daima bizim yol göstericimiz ve hayatımızın en önemli parçalarıdır. Onlara duyduğumuz vefa borcu hem insanlığımızın hem inancımızın bir gereğidir. Evlatlara düşen, babalarımızın bizler için çizmek istedikleri aydınlık geleceğe ve özveriye sahip çıkmaktır. Türk iş dünyası adına, dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş olan babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:49
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