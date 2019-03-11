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Hisarcık’a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaat çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:21
Hisarcık’a yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaat çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yeni İmam Hatip Ortaokulu inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

Yeşilhisar Mahallesinde yapımına geçen yıl Eylül ayında başlanan 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, “2019 yılı Eylül ayında bitirilmesi hedeflenen yeni İmam Hatip Ortaokulu ilçemizin önemli bir eksikliğini kapatacağı gibi çağın gereksinimlerine cevap verecek modern bir eğitim yuvası olacaktır. Eğitim bizim için çok önemli bir unsurdur. Gelecek nesillere medeniyet tasavvurumuzu taşıyan gençlik bu okullardan yetişecektir inşallah. İmam Hatip Ortaokulu’nun yapımına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

4 Milyon 970 bin TL’ye mal olacak İmam Hatip Ortaokulu toplam 3 bin 300 metre kare kullanım alanına sahip. Bodrum artı 5 katlı okulda 267 kişilik Çok Amaçlı Salon, projeksiyon odası, kantin, mescit ve kütüphane bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:21
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