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Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmalarında sona gelindi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmalarında sona gelindi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.


Simav-Hisarcık-Emet Yolu yapım çalışmalarında son olarak Simav Eynal Kaplıcalarından başlayan 3 kilometrelik yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var,” Hisarcık-Simav arası toplam 35 kilometrelik yolun 30 kilometresinin yapımı tamamlandı. Kalan 5 kilometrelik Tokat köyü ile Gölcük Yaylası arasındaki yolun yapımı 2020 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Emeği geçen milletvekillerimiz ve Karayolları 14.Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:57
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