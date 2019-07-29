Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmalarında sona gelindi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasındaki yol yapım çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Simav-Hisarcık-Emet Yolu yapım çalışmalarında son olarak Simav Eynal Kaplıcalarından başlayan 3 kilometrelik yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını söyleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var,” Hisarcık-Simav arası toplam 35 kilometrelik yolun 30 kilometresinin yapımı tamamlandı. Kalan 5 kilometrelik Tokat köyü ile Gölcük Yaylası arasındaki yolun yapımı 2020 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Emeği geçen milletvekillerimiz ve Karayolları 14.Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

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