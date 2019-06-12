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Hisarcık sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye daha sağlıklı ve bol içme suyu sağlanması amacıyla Yeşilçay köyünden getirilecek kaynak suyunun bağlantı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:36
Hisarcık sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye daha sağlıklı ve bol içme suyu sağlanması amacıyla Yeşilçay köyünden getirilecek kaynak suyunun bağlantı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


Başkan Fatih Çalışkan, 2 bin 400 metre mesafedeki Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay Köyü Üycek mevkiindeki kaynaktan getirilecek saniyede 52 litre debiye sahip içme suyunun fizik ve kimyasal özelliklerinin içme suyu standartlarına uygun olduğunun yapılan tahliller sonucu tespit edildiğini belirterek, "Şu anda suyun kaynağından 2 bin 400 metre uzaklıktaki Dereköy isale hattına polietilen boru döşeme çalışmaları yapılmaktadır. Yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacak çalışmalar sonunda halkımız yıllardır özlemini duyduğu temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Bu sayede ilçemizin gelecek 50-100 yıllık süreçte su ile ilgili artık bir derdi olmayacak. İçme suyunun ilçemize kazandırılması aşamasında bizlere her türlü kolaylığı gösteren Yeşilçay köyü Muhtarlığına, Köy İhtiyar Heyetine ve köylülere ilçem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:36
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