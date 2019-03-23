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Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğünün Yangın Söndürme ekiplerine eğitim

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda oluşturulan yangın söndürme ekiplerine Yangın Eğitim Kursu verildiği bildirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:35
Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğünün Yangın Söndürme ekiplerine eğitim

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda oluşturulan yangın söndürme ekiplerine Yangın Eğitim Kursu verildiği bildirildi.


Çok Programlı Anadolu Lisesinde Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Zerrin Yıldız tarafından verilen 10 saatlik Yangın Eğitim Kursuna katılan yangın söndürme ekiplerine; Yangının nedenleri ve etkenleri, yangını önleyici tedbirler, yangın başlangıcı ve ilk müdahale, kişisel koruyucu teçhizatlar, cihazlar ve kullanımı ve ilk yardım konularında eğitim verildi. Daha sonra okul bahçesinde Hisarcık Belediye İtfaiye Ekiplerince yangın söndürmede kullanılan maddeler, malzemeler ve cihazlar tanıtıldı. Yangına müdahale teknikleri tatbiki olarak gösterildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Yangın eğitimi kursunun amacının; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul ve kurumlarda muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemek” olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:35
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