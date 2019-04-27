Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan genel kurul toplantısı Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Mal Müdür Vekili İsmail İşleyen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç ile 25 köy muhtarı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, toplantı yeter sayısının olduğunun tespit edilmesinin ardından Birlik Tüzüğünün 13. Maddesi gereği Birlik Encümenliğine üye seçimine geçildi. Birlik Encümenliği seçimlerinde Saklar köyü Muhtarı Ali Tunç ve Kutlubeyler Köyü Muhtarı Halil Gülmez Birlik encümenliğine seçildiler. Gündem gereği 2018 mali yılı gelir gider kesin hesapları ile faaliyet raporlarının okunarak kabul edilmesinden sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

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