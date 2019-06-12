0553 313 94 23

Hisarcık Kaymakamı Okatan, görevine başladı

Hisarcık Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hasan Musab Okatan, görevine başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:50
Hisarcık Kaymakamı Okatan, görevine başladı

Hisarcık Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hasan Musab Okatan, görevine başladı.


Hisarcık Kaymakam Vekili Furkan Başar’ın yurt dışı eğitimim nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, Kaymakam vekilliği görevine Hasan Musab Okatan atandı.


1994’te Burdur’un Çavdır ilçesinde doğan Hasan Musab Okatan, ilk ve orta öğrenimini Çavdır ilçesinde tamamladı. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Bölümünden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri-Afyonkarahisar Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyonkarahisar Valiliğinde il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Samsun- Tekkeköy, Burdur-Gölhisar ilçelerinde refiklik stajını yapan Okatan, eğitim hayatına halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programında devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:50
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı
    1. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    2. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    3. Validen gazetecileri kıskandıran..
    4. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    5. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    6. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    7. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    8. Bakır kazanı böyle çaldılar
    9. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    10. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    11. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    12. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    13. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    14. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    15. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    16. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    17. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    18. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    19. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    20. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!