Hisarcık Kaymakamı Okatan, görevine başladı Hisarcık Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hasan Musab Okatan, görevine başladı.

Hisarcık Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hasan Musab Okatan, görevine başladı.

Hisarcık Kaymakam Vekili Furkan Başar’ın yurt dışı eğitimim nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, Kaymakam vekilliği görevine Hasan Musab Okatan atandı.

1994’te Burdur’un Çavdır ilçesinde doğan Hasan Musab Okatan, ilk ve orta öğrenimini Çavdır ilçesinde tamamladı. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Bölümünden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri-Afyonkarahisar Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyonkarahisar Valiliğinde il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Samsun- Tekkeköy, Burdur-Gölhisar ilçelerinde refiklik stajını yapan Okatan, eğitim hayatına halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programında devam ediyor.

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