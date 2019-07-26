Hisarcık Emniyetinden sahte para ve hayvan hırsızlığı uyarısı

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler “Kurban Bayramında Kurban Olmayın” konulu proje kapsamında besihane ve işyerlerini dolaşarak vatandaşlara hayvan hırsızlığı olayları ile sahte para konusunda broşür dağıtıp uyarılarda bulundu.

“Kurban Bayramında Kurban Olmayın” konulu projeyle ilgili bir açıklama yapan İlçe Emniyet Amir Vekili Erdem Metin, Kurban Bayramı süresince kurban alım, satımlarında yaşanabilecek sahte para ve hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin meydana gelmesi muhtemel dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının engellenmesi amacıyla, hayvan ticareti ve hareketliliğinin daha fazla olduğu bu zaman diliminde, önceden tedbir alınmasının önem arz ettiğini ifade etti.

Metin, “ Ekiplerimiz tarafından besihane ve işyerlerini ziyaretimizde malum olduğu üzere her sene Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlıklarının artış gösterdiği ve buna paralel olarak ta Kurbanlık alım ve satımlarında sahte para olaylarının meydana geldiğinden dolayı vatandaşların bin bir emek vererek yetiştirdiği hayvanlarını hayvan hırsızlarına kaptırmamaları için dikkat etmeleri gereken çok önemli hususlar hatırlatılmıştır. Amacımız bu ve buna benzer olumsuz durumlara ve daha vahim hadiselere mahal vermemek, vatandaşın ve özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan kişileri bilinçlendirmek, bu doğrultuda önlem almalarını teşvik etmek, ayrıca şüpheli görülen durumlarda ivedilikle güvenlik birimleri ile irtibata geçilmesi bilincini aşılamaktır” diye konuştu.

“Amacımız hayvan alım ve satımlarında sahte para olaylarına karşı vatandaşı bilinçlendirmek”

Projenin hedeflerinden de söz eden Erdem Metin,” Amacımız hayvan hırsızlıklarına karşı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan ve geçimini bu yolla sağlayan vatandaşı hayvan alım ve satımlarında sahte para olaylarına karşı bilinçlendirmek. Şüpheli durumlarda vatandaşın güvenlik birimleri ile ivedi bir şekilde iletişime geçmeleri bilincini aşılamak, ihbar ve şikayet mekanizmasını harekete geçirmek. Hayvancılık sektörü Ülkemiz tarımı açısından büyük bir öneme sahiptir. Malum olduğu üzere birçok vatandaşımız bu yolla geçimini sağlamaktadır. Ancak buna paralel olarak ta suç örgütleri ya da suça meyilli art niyetli kişiler, insanımızın güvenini ve iyi niyetini istismar etmek suretiyle hayvancılıkla geçimini sağlamakta olan vatandaşların emeklerine kastetmektedirler. Polis olarak insanımızı bu yönde bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak önem arz etmektedir. Özellikle kırsal kesim için geçim kapısı olan hayvancılık sektörü suç örgütleri ve art niyetli kişiler için her zaman hedef konumundadır. Bu yolla geçimini sağlayan vatandaşımızın emeklerinin heba olmamasına, vatandaşın daha bilinçli ve tedbirli olmasına katkıda bulunulmuş olacaktır” ifadelerine yer verdi.