Hisarcık emniyet personeline yangın söndürme eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi İlçe Emniyet Amirliği personeline itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Hisarcık Belediyesi İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse tarafından emniyet personeline yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde yangın söndürmede kullanılan maddeler, malzemeler ve cihazlar tanıtıldı. Yangına müdahale teknikleri tatbiki olarak gösterildi. Daha sonra gerçekleştirilen tatbikat ile teorikte öğrenilen bilgiler pratiğe döküldü.

Kurumlarında muhtemel çıkabilecek yangın tehlikesine karşı önceden hazırlıklı olmak istediklerini belirten İlçe Emniyet Amir Vekili Erdem Metin, “Yangın esnasında olası can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemek amacıyla personele eğitim vererek, akabinde tatbikat gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı Hisarcık Belediyesi İtfaiye Ekiplerine çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.