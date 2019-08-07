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Hisarcık doğalgaza kavuştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 5 ay önce başlanan doğalgaz alt yapı çalışmaları sonunda Çinigaz firması tarafından ilk abonenin gazı açıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Hisarcık doğalgaza kavuştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 5 ay önce başlanan doğalgaz alt yapı çalışmaları sonunda Çinigaz firması tarafından ilk abonenin gazı açıldı.


Çinigaz İşletme Müdürü Muammer Ay, Çinigaz olarak Hisarcık ilçesine 5 aylık bir çalışma sonunda doğalgazı getirdiklerini belirterek, emeği geçen başta Belediye Başkanı Fatih Çalışkan olmak üzere alt yapıda ve işletme grubunda çalışanlara teşekkür etti.


Ay, “ Buradaki bölge regülatörü basınç düşürme istasyonunda gazı düşürüp konutlara gaz arzı sağlayacağız. Bugün itibarıyla bir abonede de gaz açmış olacağız. Tüm Hisarcık’lılara “Hayır olsun”. Bundan sonra muhtemelen taleplere göre çalışacağız. Başkanımın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız aşama aşama devam edecek” dedi.


Söz verdikleri gibi bugün itibarıyla ilçeyi doğalgaza kavuşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçemize doğalgazın gelmesinde büyük pay sahibi olan başta Cumhurbaşkanımıza, Milletvekillerimize, EPDK Daire Başkanına ve Çinigaz’a çok teşekkür ediyorum. Geçiş noktasında besleme Emet ilçesinden yapıldı. Buradan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ve arazi sahiplerine ayrıca teşekkür ediyorum. Doğal isteyip de alamayan hiçbir abone kalmayacaktır. Belediyemizden belgesini alan bütün vatandaşlarımıza doğalgaz verilecektir. Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.


Daha sonra Çinigaz yetkilileri Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesinde bulunan Asiye Özkan’a ait abonenin gazını açtılar.


Doğalgaz almaktan çok memnun olduğunu söyleyen Asiye Özkan,” Çoktan beri ilçemize doğalgazı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”gelmesini bekliyorduk. İlk doğalgazı almak bize nasip oldu. Çükür rabbime. Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan söz verdiği gibi Kurban Bayramından önce doğalgazı evimize getirdi. Sağ olsun, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.


Gazın verilmesinin ardından ev sahibi Asiye Özkan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Çinigaz yetkililerine doğalgazlı ocakta pişirdiği kahveleri ikram etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
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