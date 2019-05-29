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Hisarcık Belediyesinden Yeşilçay köyünde iftar

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yeşilçay köyünde Hisarcık Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:01
Hisarcık Belediyesinden Yeşilçay köyünde iftar

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yeşilçay köyünde Hisarcık Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.


Köy meydanında düzenlenen iftara Hisarcık Kaymakamı Furkan Başar, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Yeşilçay Muhtarı Kadir Başer ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İftar sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık ilçesinin içme suyu ihtiyacının Yeşilçay köyünden sağlanacağına dikkat çektiği konuşmasında, “İlçemiz ile Yeşilçay köyümüz arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkıda bulunmak amacıyla belediye olarak iftar programı düzenledik. Yeşilçay köyümüzün bir sıkıntısı olduğunda Hisarcık Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Allah birlik beraberlik içerisinde bizleri önümüzdeki Ramazan Bayramına erişmeyi nasip etsin inşallah” dedi.


Yeşilçay Muhtarı Kadir Başer, köylerinde düzenledikleri iftar programından dolayı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:01
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