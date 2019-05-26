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Hisarcık Belediyesi’nden iftar

Hisarcık Belediyesinin geleneksel toplu iftar programı halkın yoğun katılımıyla Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 04:40
Hisarcık Belediyesi’nden iftar

Hisarcık Belediyesinin geleneksel toplu iftar programı halkın yoğun katılımıyla Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirildi.


İftar öncesi alana kurulan şişme oyun parkında çocuklar gönüllerince eğlendiler. İftar saatine kadar din görevlileri tarafından Kur’an Kerim ve ilahiler okundu.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada; Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri toplu iftar sofrası etrafında bir araya gelerek iftar yapmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Çalışkan,” Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, verdiğimiz zekatları kabul etsin, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine ve Ramazan Bayramına ulaşmamızı nasip etsin" diye konuştu.


Toplu iftar programına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 04:40
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