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Hisarcık Belediyesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:51
Hisarcık Belediyesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesince Cumhuriyet İlkokulu bahçesine kilitli parke taşı döşenerek yürüyüş yolu oluşturulduğu bildirildi.


Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Okul Aile Birliği Başkanlığı’nın girişimleri sonucu yemekhane arkasında bulunan toprak alana 60 metrekarelik parke taş döşenerek oluşturulan yürüyüş yolu için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye personeline teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:51
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