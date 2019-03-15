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Hisaralan Türkiye’ye örnek olacak

Seçim çalışmalarını Sındırgı’nın kırsal mahallerinde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Hisaralan Türkiye’ye örnek olacak, jeotermal sera ve ekoturizm potansiyeli Sındırgı’da canlanacak.

15 Mart 2019 Cuma 13:47
Hisaralan Türkiye’ye örnek olacak

Seçim çalışmalarını Sındırgı’nın kırsal mahallerinde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Hisaralan Türkiye’ye örnek olacak, jeotermal sera ve ekoturizm potansiyeli Sındırgı’da canlanacak. Sındırgı Türkiye’nin termal turizm merkezi haline gelecek" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Sındırgı merkez ve kırsal mahallelerinde esnaf ve kahve ziyaretleri yaparak projelerinden bahsetti. Cumhur İttifakı Sındırgı Belediye Başkan Adayı Ekrem Yavaş ile birlikte seçim çalışmalarını sürdüren Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sındırgı Devlet Hastanesi’nde sağlık personellerinin bayramını kutladı, ardından Sanayi sitesinde tek tek esnafı gezerek projelerini anlattı. Sındırgı’nın, Yüreğil, Yaylabayır ve Osmanlar kırsal mahallerinde miting düzenleyen Yılmaz, Sındırgı’da Ekrem Yavaş, Büyükşehir’de kendisi ile Sındırgı’nın yatırımda büyük adımlar atacağını söyledi.


Yılmaz, “Sındırgı Türkiye’nin termal turizm merkezi haline gelecek”


Büyük bir coşku ile kırsal mahallelerde karşılanan Yılmaz, Sındırgı’nın 31 Mart Yerel seçimlerinde işi bitirdiğini söyledi. Sındırgı halkıyla kucaklaşan Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeye yapacakları projeleri anlattı, Balıkesir’i dünya şehri yapmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Balıkesir’i potansiyeline göre 3 ekonomik bölgede kalkındıracaklarını, Sındırgı’nın da ’termal turizm kimliği’ ile ön plana çıkacağını söyleyen Yücel Yılmaz, Hisaralan’ı Türkiye’nin Termal Turizm Merkezi haline getireceklerini söyledi. İlçeye 10 bin metrekarelik Jeotermal Sera kazandıracaklarını da müjdeleyen Yılmaz, "Sındırgı kazanacak, Balıkesir kazanacak" dedi.


Balıkesir’i 3 farklı ekonomik bölgede kalkındıracaklarını söyleyen Yücel Yılmaz, "Kuzey’in Yıldızları Bandırma, Manyas, Susurluk, Gönen, Erdek ve Balya sanayi ve teknoloji kimliğini; Körfez’in Yıldızları Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran turizm kimliğini üstlenirken; Doğal Şehir Sındırgı’mızın da aralarında bulunduğu Güney’in Yıldızları İvrindi, Savaştepe, Altıeylül, Karesi, Kepsut, Bigadiç, Dursunbey ise lojistik, tarım ve termal turizm kimliğini üstlenecek" dedi.


Yılmaz, “Hisaralan, Termalde Türkiye’ye örnek olacak”


Balıkesir’de kıyı turizm, kültür turizmi, doğa turizmi, termal turizm, sağlık turizmi, spor turizmi gibi çok çeşitli turizm olanaklarının bulunduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Büyükşehir olarak 4 mevsim turizm deneyimini geliştirecek ve turizm gelirlerini katlayacağız. Bu doğrultuda termal turizm kimliğimizi üstelenecek olan Sındırgı’daki Hisaralan tam bir cennet. Burayı termal turizmin merkezi haline getirecek yatırımları gerçekleştireceğiz. Bu bölge termal ve sağlık turizmin ülke çapındaki merkezi olacak" dedi.


Yılmaz, “Ekoturizm potansiyeli canlanacak”


En önemli projeleri arasında yer alan Hisaralan Termal Turizm Merkezi hakkında detaylı bilgi veren Yücel Yılmaz, "İçerisinde geriatri köyü, doğa sporları bölgesi, kuş gözlem alanı, jeotermal park, günübirlik turizm alanlarının bulunacağı Hisaralan Termal Turizm Bölgesi; turizm fonksiyonları konum, kent ile ilişki, jeotermal kaynaklar ve suya erişim kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanacaktır. Doğa Sporları Bölgesi olarak işlevlendirilen alan keşfetme teması ile geliştirilecektir. Proje ile bölgedeki ekoturizm potansiyeli harekete geçecektir" dedi.


Sındırgı’ya 10 bin metrekarelik Jeotermal Sera kazandıracaklarını müjdeleyen Yücel Yılmaz, "İlçemizdeki konutların ısınmaları için kullanılan ve ısıtma sonrasında atıl kalan sıcak su, oluşturacağımız jeotermal sera bölgesinde kullanılacak. Bu proje ile fosil yakıtsız sera bahçeciliğine yönelik bir çözüm sunuyor, yeşil enerji alternatifi sağlıyoruz" dedi. Ayrıca Sındırgı’ya modern bir otogar kazandıracaklarını da belirten Yılmaz, "Sındırgılı hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları her an her alanda Büyükşehir olarak yanlarında olacağız" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:47
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