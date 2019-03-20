0553 313 94 23

HİSAR-A, ilk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı sağladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A’nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı sağladığını açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:16
HİSAR-A, ilk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı sağladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A’nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı sağladığını açıkladı.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden yapılan atışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Demir yaptığı paylaşımda, "Hava savunma ihtiyaçlarımızı yerli-milli imkanlarla karşılama çalışmalarımız sürüyor. HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağladı. Hisar-A’yı 2021, Hisar-O’yu 2022’de teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan okuyor
    1. Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan..
    2. "Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"
    3. Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti!..
    4. Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne..
    5. Hisarcık’ta ‘Hacivat ve Karagöz..
    6. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    7. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    8. Balık pazarında dev yayın balığı
    9. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    10. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    11. Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı..
    12. En uygun uçak bileti pazar günü..
    13. Konak’taki yenilenen parklarda çocuk..
    14. "Deprem nedeniyle 10 evde hasar var"
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    16. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    17. Serhat Oğuz’dan genç girişimcilere..
    18. Başkan Öztürk, genç çiftlerin..
    19. Fikret Yeni’den çocuklar, yaşlılar ve..
    20. Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı
    21. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    22. AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu..
    23. Down sendromlulara ücretsiz checkup
    24. Down Sendromlu çocuklar başkan..
    25. Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu
    26. Keçiören Belediye Başkanı Ak spor..
    27. Yeni Renault Clio Cenevre’de en iyi..
    28. Denizli Valisi Karahan: “Şu ana kadar..
    29. 3 yıllık evli genç kadın canına kıydı
    30. 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonu..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak